Τριπλοί έλεγχοι στη βιολογική παραγωγή μετά τις αποκλίσεις στις αιτήσεις μεταξύ περιφερειών

Ξεκινούν έλεγχοι για τη βιολογικότητα της παραγωγής, μετά την εκτίναξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκια αποτελούμενα από ελεγκτές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των περιφερειών, θα κάνουν ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα της παραγωγής που έχει πιστοποιηθεί ως βιολογική.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, βλέποντας τις μεγάλες αποκλίσεις που υπήρχαν μεταξύ διαφόρων περιφερειών στις αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής, έδωσε εντολή να «παγώσουν» οι πληρωμές στη βιολογική κτηνοτροφία και στη βιολογική μελισσοκομία, ενώ στη βιολογική γεωργία, αν και εντάχθηκαν όλοι οι δικαιούχοι, δόθηκε εντολή, για να γίνουν έλεγχοι.

Το πρόγραμμα έπρεπε να πληρωθεί στις 30 Ιουνίου, αλλά, με βάση όλες τις ενδείξεις, η πληρωμή της γεωργίας θα γίνει στο επόμενο 10ήμερο, ενώ της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας θα γίνει στα μέσα του Οκτωβρίου.

Οι έλεγχοι, που θα ξεκινήσουν, θα είναι τριπλοί:

θα γίνει έλεγχος στα 18 πιστοποιητικά κέντρα για τη γνησιότητα των εγγράφων, με τα οποία έγιναν οι αιτήσεις,

θα γίνει έλεγχος στα πιστοποιητικά κέντρα του τρόπου πιστοποίησης της κάθε παραγωγής, για την οποία έχει γίνει αίτηση και

θα γίνει επιτόπιος έλεγχος στη μονάδα παραγωγής είτε αυτή είναι γεωργική είτε κτηνοτροφική είτε μελισσοκομική.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ήδη, με το «πάγωμα» των πληρωμών, που εξήγγειλε ο κ. Τσιάρας, πολλοί μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι απέσυραν τις αιτήσεις τους, ενώ πολλοί παραγωγοί διέκοψαν τη συνεργασία τους με τους πιστοποιητικούς φορείς, στοιχείο που αυτομάτως οδηγεί στην απένταξή τους, καθώς κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βεβαίωση πιστοποιητικού φορέα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του Υπουργείου, «τα "καμπανάκια" στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άρχισαν να χτυπούν, όταν παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Δεν δηλώθηκαν περισσότερες κυψέλες στην Επικράτεια, ώστε να δικαιολογείται αναλογικά αύξηση και της βιολογικής μελισσοκομίας. Ο αριθμός των κυψελών στην επικράτεια παραμένει ίδιος, αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των βιολογικών κυψελών. Επί παραδείγματι, η Κρήτη δήλωσε 234.887 κυψέλες και η αμέσως επόμενη Περιφέρεια, η Θεσσαλία, έχει δηλώσει 131.773 κυψέλες. Σημειώνεται επίσης ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαν δηλωθεί στην Κρήτη περίπου 200.000 κυψέλες, ενώ το σύνολο των κυψελών στη συγκεκριμένη Περιφέρεια είναι περίπου 450.000. Αυτό σημαίνει ότι το 90% και πλέον της μελισσοκομίας στην Κρήτη να είναι βιολογικές, κάτι που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να συμβεί.

Μετά από όλα αυτά, το "πάγωμα" της πληρωμής κρίθηκε αναγκαίο, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το ΥΠΑΑΤ αναμένει οι αποχωρήσεις από το πρόγραμμα, που, αυτήν τη στιγμή, ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, να συνεχιστούν και στις επόμενες ημέρες, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι η οικειοθελής αποχώρηση δεν θα επιφέρει επιπτώσεις στον παραγωγό (οικονομικές και νομικές). Αντιθέτως, εκτιμάται ότι θα ληφθεί υπ' όψιν η καλή πρόθεση της οικειοθελούς αποχώρησης».

«Στη λογική αυτή κινούνται και ορισμένοι από τους παραγωγούς, που μετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να επιστρέψουν και προκαταβολές, που είχαν λάβει και οι οποίες υποτίθεται θα πήγαιναν στην ενίσχυση της βιολογικότητας της παραγωγής τους. Οι εν λόγω παραγωγοί γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν έλεγχοι βιολογικότητας, πιθανότατα να επεκταθούν και στο προηγούμενο πρόγραμμα και, αν διαπιστωθούν παρατυπίες, όχι μόνο θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα, που έχουν λάβει, αλλά θα έχουν και νομικές επιπτώσεις. Όπως είναι φυσικό, με την οικειοθελή αποχώρηση και την επιστροφή των χρηματικών ποσών, που έχουν λάβει, θέλουν να προλάβουν αυτές τις νομικές επιπτώσεις» επισημαίνουν αρμόδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.