Στη σύλληψη μιας 18χρονης και δύο ανήλικων κοριτσιών που κατηγορούνται για κλοπή, προχώρησε η Αστυνομία στο Ηράκλειο.

Όπως προέκυψε, χθες (13.12.2025) οι τρεις τους αφαίρεσαν από εμπορικό κατάστημα είδη ένδυσης συνολικής αξίας 213 ευρώ, έγιναν όμως αντιληπτές από υπάλληλο του καταστήματος.

Άμεσα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου, ενώ συνελήφθη και ένας 51χρονος άνδρας.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονης γυναίκας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

