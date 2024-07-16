Πάνω από 1.000 πρόσφυγες βρήκαν εργασία σε 200 ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε 200 περίπου επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καλύφθηκαν μέσα σε τρεις μήνες από αναγνωρισμένους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε Δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Καριέρας».

Ειδικότερα, οργανώθηκαν εννέα εκδηλώσεις, από τις οποίες τρεις στην Αττική (Μαλακάσα, Ριτσώνα, Σεράφειον) και 6 στην Περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λέσβος, Σάμος, Χίος και Κως), με σκοπό τη διασύνδεση προσφύγων και αιτούντων άσυλο οι οποίοι αναζητούν εργασία με εργοδότες διαφόρων κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρουσιάζουν ελλείψεις σε εργαζομένους.

Συμμετείχαν συνολικά 2.112 πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκαν 4.319 συνεντεύξεις και προσφέρθηκαν 1.285 θέσεις εργασίας σε 965 ανθρώπους από 196 εργοδότες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τα βιογραφικά είχαν ετοιμαστεί από πριν και οι εργοδότες είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν προσωπικά με τους μελλοντικούς εργαζομένους τους.

Το όλο εγχείρημα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη και της επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μαρίας Κλάρας Μαρτίν, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματέως Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Στελλίνας Σιαράπη και την συνδρομή των διοικητών και των διοικητριών των Δομών, όπου ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία Γραφείων Ένταξης.

Πρόκειται για έναν βασικό στρατηγικό στόχο που αφορά στην προώθηση της απασχολησιμότητας των προσφύγων, υποστηρίζοντας την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Την ευθύνη για την επιλογή των εργοδοτών και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας έχουν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, που κατά περίπτωση επιλέγουν τους συνεργάτες τους.

Στη Θεσσαλονίκη έλαβαν μέρος 279 πρόσφυγες και 15 εργοδότες, πραγματοποιήθηκαν 775 συνεντεύξεις και υπήρξαν 234 προσφορές εργασίας. Στη διοργάνωση συνεργάστηκε η οργάνωση SolidarityNow.

Στη Σάμο οι συμμετέχοντες ήταν 211, οι εργοδότες 20, οι συνεντεύξεις 116 και οι προσφορές εργασίας 67. Η συγκεκριμένη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM Greece) στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS και την υποστήριξη της ΜΕΤΑδραση.

Στα Ιωάννινα συμμετείχαν 111 πρόσφυγες και 12 εργοδότες, έγιναν 266 συνεντεύξεις και προσφέρθηκαν 65 θέσεις εργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ μέσω του προγράμματος HELIOS και τη στήριξη των Intersos Hellas - Intersos Ελλάδα, ΜΕΤΑδραση και του Δήμου Ιωαννιτών (Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία»).

Στην Κω, οι συμμετέχοντες ήταν 154, οι εργοδότες 18, οι συνεντεύξεις 214 και οι προσφορές εργασίας 88. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ μέσω του προγράμματος HELIOS και τη στήριξη των οργανώσεων ΜΕΤΑδραση, Praksis και Glocal Roots.

Στη Λέσβο, οι συμμετέχοντες ήταν 452, οι εργοδότες 29, οι συνεντεύξεις 991 και οι προσφορές εργασίας 219. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΔΟΜ, καθώς και των ΜΕΤΑδραση - Dråpen i Havet, Lesvos Solidarity - Pikpa, Caritas Hellas, Eurorelief, Movement On The Ground, Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ - Rad Music International, HIAS Greece, Siniparxi.

Στη Χίο, οι συμμετέχοντες ήταν 182, οι εργοδότες 18, οι συνεντεύξεις 278 και οι προσφορές εργασίας 49. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS με την υποστήριξη των EU Agency for Asylum-EUAA, ΜΕΤΑδραση, Praksis, Zeuxis.

Στη Μαλακάσα, οι συμμετέχοντες ήταν 124, οι εργοδότες 18, οι συνεντεύξεις 247 και οι προσφορές εργασίας 168. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, μέσω του προγράμματος HELIOS, και με την υποστήριξη των Catholic Relief Services, Caritas Hellas, μέσω του Κέντρου Adama, SolidarityNow και ΜΕΤΑδραση.

Στη Ριτσώνα, οι συμμετέχοντες ήταν 330, οι εργοδότες 33, οι συνεντεύξεις 715 και οι προσφορές εργασίας 248. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ μέσω του προγράμματος HELIOS και τη στήριξη των ΜΕΤΑδραση και SolidarityNow.

Στο Σεράφειο, οι συμμετέχοντες ήταν 269, οι εργοδότες 33, οι συνεντεύξεις 717 και οι προσφορές εργασίας 147. Η δράση στο Σεράφειο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS (που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) και της Ύπατης Αρμοστείας σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς: Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΜΕΤΑδραση, ActionAid, Caritas Hellas, Catholic Relief Services (CRS), International Rescue Committee (IRC), ITHACA, Junior Achievement Greece, Sistech, SolidarityNow.

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για εξεύρεση εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό (αγροτικός, κατασκευαστικός, τουρισμός, εστίαση, μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα), στη διάρκεια του 2023 βρήκαν εργασίας 3.029 πρόσφυγες.

Στις δράσεις για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκαν από τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Δήμων, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και 83 ΜΚΟ, συμμετείχαν 12.342 ενδιαφερόμενοι.

