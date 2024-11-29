Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΚΑΪ Christmas Radio: Φέτος τις γιορτές τις… ακούμε παρέα

Το Χριστουγεννιάτικο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ είναι στον αέρα και σας κάνει συντροφιά στο γραφείο, το σπίτι και το δρόμο όλη την εορταστική περίοδο με τις διαχρονικότερες μουσικές επιλογές.

UPDATE: 20:42
ΣΚΑΪ Christmas radio

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη έκπληξη. "ΣΚΑΪ CHRISTMAS RADIO” λέγεται o ολοκαίνουργιος χριστουγεννιάτικος διαδικτυακός σταθμός μας, που βγήκε ήδη στον αέρα, φέρνοντας την διαχρονική μαγεία των κλασσικών εορταστικών τραγουδιών με θρύλους της μουσικής όπως ο Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Bubble, Ella Fitzgerald κ.α. στο skai.gr

Πού θα βρείτε τον ΣΚΑΪ CHRISTMAS RADIO που θα παίζει non stop χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέχρι την αλλαγή του χρόνου; Ακούστε τον ζωντανά κάθε λεπτό της ημέρας στον skai.gr είτε μέσω κινητού, είτε μέσω τάμπλετ είτε και από τους υπολογιστές σας, αλλά και μέσα από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ επιλέγοντας  την κατηγορία live ΤV/RADIO.

Συντονιστείτε για να ακούσουμε τις γιορτές παρέα!

ΣΚΑΪ Christmas radio

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστούγεννα ΣΚΑΪ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark