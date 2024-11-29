ΣΚΑΪ Christmas Radio: Φέτος τις γιορτές τις… ακούμε παρέα

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη έκπληξη. "ΣΚΑΪ CHRISTMAS RADIO” λέγεται o ολοκαίνουργιος χριστουγεννιάτικος διαδικτυακός σταθμός μας, που βγήκε ήδη στον αέρα, φέρνοντας την διαχρονική μαγεία των κλασσικών εορταστικών τραγουδιών με θρύλους της μουσικής όπως ο Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Bubble, Ella Fitzgerald κ.α. στο skai.gr

Πού θα βρείτε τον ΣΚΑΪ CHRISTMAS RADIO που θα παίζει non stop χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέχρι την αλλαγή του χρόνου; Ακούστε τον ζωντανά κάθε λεπτό της ημέρας στον skai.gr είτε μέσω κινητού, είτε μέσω τάμπλετ είτε και από τους υπολογιστές σας, αλλά και μέσα από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ επιλέγοντας την κατηγορία live ΤV/RADIO.

Συντονιστείτε για να ακούσουμε τις γιορτές παρέα!

