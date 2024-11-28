Γεμάτες γιορτινές εκδηλώσεις στην Αθήνα για 44 ημέρες: Αναλυτικά το πρόγραμμα

Από τις 28 Νοεμβρίου έως και τις 10 Ιανουαρίου, η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα γιορτινό σκηνικό με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις και ξεναγήσεις και φυσικά εορταστικές εκδηλώσεις για την παραμονή Χριστουγέννων και την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Το εορταστικό πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης Αθήνα 9.84, φιλοξενείται στην Πινακοθήκη, στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, στα Μουσεία, στις Βιβλιοθήκες, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» του ΟΠΑΝΔΑ, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, στο Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, καθώς και σε πλατείες, δρόμους και γειτονιές της πόλης.

«Κόκκινη κλωστή δεμένη» στις γειτονιές της Αθήνας

Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, επτά πλατείες της πόλης μεταμορφώνονται σε ζεστές φωλιές αφήγησης και ταξιδεύουν σε κόσμους φαντασίας και ονείρων. Σε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αμέτρητα βιβλία θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους για στιγμές ελεύθερης ανάγνωσης. Γνωστοί καλλιτέχνες και αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα αφηγούνται ιστορίες γεμάτες σοφία, νοσταλγία και ελπίδα μέσα από αγαπημένα παραμύθια, ενώ τα κάλαντα και οι εορταστικοί ρυθμοί της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων θα ενισχύουν τη μαγευτική ατμόσφαιρα.

Δράσεις για όλη την οικογένεια

Εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες φέρνουν τις οικογένειες πιο κοντά στο πνεύμα των εορτών. Εικαστικές κατασκευές στολιδιών, ημερολογίων και ευχετήριων καρτών, ζωγραφική, ζαχαροπλαστική, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, κατασκευή θεατρικής κούκλας, κουκλοθέατρο, δημιουργική ανάγνωση, χειροτεχνίες με κλωστές και νήματα, στολισμός χριστουγεννιάτικου παραδοσιακού καραβιού, εικαστικά έργα με εορταστικές πινελιές και έμπνευση από τον Βασίλι Καντίνσκι και τον Σαλβαδόρ Νταλί, κηπουρική με γιορτινά αλεξανδρινά, αλλά και πρωτότυπα workshops εικονογράφησης, βιβλιοδεσίας και πιλοποιίας περιμένουν το κοινό στην Πινακοθήκη, τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων. Μπαζάρ κοινωνικού χαρακτήρα και χριστουγεννιάτικες αγορές έρχονται με ιδέες για δώρα, από κόμικς και κεραμικά μέχρι βιβλία και γιορτινά διακοσμητικά σε συνδυασμό με face painting και bubble shows.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου η πλατεία, Συντάγματος θα φιλοξενήσει συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Πάνος Μουζουράκης, ο Δώρος Δημοσθένους, οι MIKRO, η Idra Kayne, «Το Πράγμα», η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας», οι MOb Trio και τα Ζαμομίνια, ενώ για 11 συνεχόμενες μέρες ο ραδιοφωνικός σταθμός Easy 97.2 θα μεταφέρει ζωντανά το χριστουγεννιάτικο κλίμα με μουσικές εκπομπές.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα βρεθεί σε κεντρικούς πεζοδρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της, όπως και το βανάκι του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84, που θα φτάσει από το Σύνταγμα και την Ερμού έως τον 'Αγιο Παντελεήμονα και την Κυψέλη. Λαμπερές μουσικές βραδιές στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», υπόσχονται η κλασική οπερέτα «Η Νυχτερίδα» του Γιόχαν Στράους του νεότερου, η συναυλία «RosARTe of Musicals» με αγαπημένα τραγούδια ταινιών της Disney και μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, καθώς και η εορταστική εμφάνιση της Big Band του Δήμου Αθηναίων με τη Veronica Mortensen και τον Δανό ερμηνευτή Niels HP. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης, συναυλία με τα «Κάλαντα και Τραγούδια Χριστουγέννων», η επετειακή συναυλία «Αθήνα Πρωτεύουσα 1834» με ιστορικά έργα από κορυφαίους συνθέτες και συναυλία φόρος τιμής στον Θάνο Μικρούτσικο με τίτλο «'Αφησέ με να ΄ρθω μαζί σου».

Παράλληλα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα φιλοξενεί ξεχωριστές εκδηλώσεις όπως τη «Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Ακρόασης» με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Φλωράκη και την Alkyone και ένα ιδιαίτερο «Hot Chocolate Jazz Session». Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» θα πλημμυρίσει με βυζαντινή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική με το «Ταξίδι των Ήχων στον Χρόνο», ενώ το Athens Book Space και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης με κλασικές και σύγχρονες μελωδίες από τη διεθνή και την ελληνική μουσική σκηνή από τους Brass Fun. Εκδηλώσεις όπως το «Κυψέλη Beat» και το «Athens Cocktails», υπόσχονται μοναδικές μουσικές εμπειρίες στην Δημοτική Αγορά.

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα παρουσιαστεί η παραμυθική όπερα «Ο 'Αγγελος που Έγινε Αστέρι» και τα «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα με Αφήγηση» για τα έθιμα του Δωδεκαημέρου.

Τέλος, στο Athens Book Space του Πάρκου Ελευθερίας, θα αποκαλυφθεί η μαγεία της τζαζ μέσα από το «Jazz Around the Kids».

Υπαίθριες προβολές

Στην εκπνοή του 2024, από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη μαγεία της Αθήνας θα ενωθεί με τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου σε συνεργασία με την Frontstage Entertainment, το Cinobo και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Ατμοσφαιρικές υπαίθριες προβολές θα στηθούν σε εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως ο εξωτερικός χώρος του Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας και ο εξωτερικός χώρος της Μητρόπολης Αθηνών, αλλά και το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, για μια συναρπαστική drive-in προβολή με θέα τη χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις

Μοναδικές εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού έρχονται τις γιορτινές ημέρες σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Στον εξωτερικό χώρο του Athens Book Space, θεατρικές αφηγήσεις μέσα από τις παραστάσεις «Ο Αγριοφωνάρας και τα Κάλαντα» και «Ο Καρυοθραύστης», θα μεταφέρουν τα παιδιά σε κόσμους φαντασίας, ενώ οι παιδικές θεατρικές ομάδες του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας θα παρουσιάσουν τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Νύχτα Θαυμάτων».

Παράλληλα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα προσφέρει ξεναγήσεις που συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες μελωδίες πιάνου στον τρίτο όροφο, ενώ στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» πραγματοποιείται ξενάγηση με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προάγοντας τη συμπερίληψη.

Στην εικαστική έκθεση «ΠΑΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - Toy Stories» του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα», η σχέση του ανθρώπου με το παιχνίδι αποκτά νέα διάσταση μέσα από τα έργα καλλιτεχνών και παιδιών, ενώ στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου η έκθεση «Αισθητική Χρωματολογία - Ανακύκλωση και Εφαρμοσμένες Τέχνες» θα φέρει την ανακύκλωση και τη δημιουργικότητα σε πρώτο πλάνο.

21 Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου

Στις 21 Δεκεμβρίου, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, η Αθήνα θα γιορτάσει το χειμερινό ηλιοστάσιο σε δέκα μικρές σκηνές, που θα φιλοξενήσουν αγαπημένους καλλιτέχνες. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» υποδέχεται τον Γιώργη Χριστοδούλου σε ένα live performance σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος 93.6, ενώ στον υπόγειο σταθμό Μετρό της πλατείας Συντάγματος, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Chóres παραθέτει ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα.

Στον 'Αγιο Παντελεήμονα, οι De Profundis Ensemble θα παρουσιάσουν έργα κορυφαίων συνθετών κλασικής μουσικής, στην Ερμού θα δίνεται ένα ρεσιτάλ πιάνου, ενώ στην οδό Πρωτογένους θα ακούγονται μουσικές από την ελληνική εναλλακτική σκηνή με DJ sets, happenings και εκθέσεις.

Στη Στοά Δραγατσανίου 6, ο ραδιοφωνικός σταθμός En Lefko 87.7 διοργανώνει ένα χορευτικό πάρτι. Γνωστοί DJs θα ξεσηκώνουν με beats την πλατεία Γκύζη και την πλατεία Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μελωδία 99.2 θα δίνουν τον ρυθμό στη Φωκίωνος Νέγρη, ενώ ο πεζόδρομος της Χάρητος θα φιλοξενεί το street party της Athens Voice.

Παραμονή Χριστουγέννων με τη Νύχτα των Ευχών

Το αγαπημένο έθιμο της εορταστικής περιόδου έρχεται στην πλατεία Κοτζιά την παραμονή των Χριστουγέννων. Στις 24 Δεκεμβρίου θα «φωτίσουμε» την πόλη με ευχές, γεμίζοντας τον ουρανό με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια της «Νύχτας των Ευχών». Το πιο ατμοσφαιρικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων θα «ντύνει» μουσικά το βανάκι του σταθμού Αθήνα 9,84, που θα εκπέμπει ζωντανά με επιλογές των ραδιοφωνικών παραγωγών του.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πλατεία Συντάγματος

Η Αθήνα θα καλωσορίσει το 2025 με μια ξεχωριστή εορταστική πρόταση, που φέρνει την «Ταράτσα του Φοίβου» στην πλατεία Συντάγματος. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Φοίβος Δεληβοριάς μαζί με τους Νατάσσα Μποφίλιου, Θανάση Αλευρά, Μάρθα Φριντζήλα, μεγάλη ορχήστρα, χορευτές και νέες φωνές, θα παρουσιάσουν live μια μουσική και θεατρική χρονομηχανή, που θα διατρέξει όλη την Ιστορία της Αθήνας από το 1945 ως το 2025, μέσα από τραγούδια, χορούς, προβολές και χιουμοριστικά θεατρικά στιγμιότυπα. Τη γιορτινή βραδιά θα ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Η πλειονότητα των δράσεων διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.