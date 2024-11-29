Στο 9,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Οκτώβριο φέτος έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,8% τον Οκτώβριο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 9,4% τον Σεπτέμβριο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 466.858 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 44.806 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023 (8,8%) και αύξηση κατά 22.104 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (5%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,9% από 13,6% τον Οκτώβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 8,2% από 8,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15- 24 ετών διαμορφώθηκε σε 23,3% από 29,1% τον Οκτώβριο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,1% από 9,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.284.694 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 67.723 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023 (1,6%) και κατά 22.002 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (0,5%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.017.785 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.427 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023 (1,5%) και κατά 45.518 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (1,5%).

