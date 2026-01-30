Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Αγίου Μαύρου, Αγίας Χρυσής.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *, Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *, Αύρα

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:45 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 12 ημερών

