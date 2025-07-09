Σε εξέλιξη είναι η μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα, για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή Αχαΐας, μετά τη σύλληψή της για τη δολοφονία τριών βρεφών.

Χτες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα συλλήψεώς της. Ήταν αμίλητη, με σκυμμένο το κεφάλι και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο δικηγόρος της 25χρονης κατηγορούμενης, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η εντολέας του δηλώνει αθώα και αυτό θα υποστηρίξουν, ενώ επισήμανε πως η υποξία δεν είναι ποτέ αιτία θανάτου. «Εκείνο που ερευνά η δικαιοσύνη είναι τι προκάλεσε την υποξία. Υποξία από μόνη της πάντως δεν είναι αίτια θανάτου. Θα απαντήσουμε λέξη προς λέξη στα πορίσματα αυτά» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση και μη για τις εξής υποθέσεις:

Τον θάνατο του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021 το οποίο πρόσεχε. Η ιατροδικαστική τότε ως αιτία θανάτου είχε δείξει διάμεση πνευμονίτιδα ενώ το βρέφος είχε και επιληπτικά επεισόδια.

Το μόλις 19 ημερών κοριτσάκι της το οποίο έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022. Και στον θάνατο αυτό η ιατροδικαστική έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα.

Το δεύτερο δύο μηνών κοριτσάκι της το 2023, το οποίο πέθανε στο Παίδων από καρδιακή ανακοπή.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020, φίλη της την κατηγόρησε πως την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Το όνομα της Μουρτζούκου εμπλέκεται σε ακόμη δύο θανάτους, του 15 μηνών μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στην Αμαλιάδα στις 5 Αυγούστου του 2024 και τον θάνατο της αδερφή της τον Φεβρουάριο του 2014, αφού η μητέρα της σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έχει ευθέως κατηγορήσει την Ειρήνη πως είναι δολοφόνος.

Τη συγκεκριμένη γυναίκα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα, φέρεται να την έχουν πλήξει συνολικά 80 καταθέσεις, όπου προκύπτει ότι η ίδια βρισκόταν μαζί με τα παιδιά τις τελευταίες τους ώρες.





