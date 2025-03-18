Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 2:00 περίπου τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Κατεχάκη διερχόμενη μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Εν τω μεταξύ, σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Φορτηγό των ΕΛΤΑ συγκρούστηκε με ΙΧ στο ύψος του Ρέντη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός του ΙΧ, η οποία μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

