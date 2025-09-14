Σοκ έχει προκαλέσει στη μικρή κοινωνία της Σίκινου μία ιερόσυλη κλοπή στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας. Η Παναγία η Παντάνασσα είναι η προστάτις της Σικίνου

Σύμφωνα με το cyclades24, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, παραμονή της εορτής του Σταυρού, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από την εικόνα, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που ο ναός είχε αδειάσει μετά τη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες πιστοί είχαν αφήσει τάματα στην εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα έγινε αντιληπτό πως έλειπαν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με την αστυνομία να ειδοποιείται και να ξεκινά έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Ενα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο οι επιτήδειοι να αφαίρεσαν τα τάματα και να διέφυγαν γρήγορα από το νησί με σκάφος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

