Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 38 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Γαύδου

Οι άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής

Λιμενικό

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 αλλοδαπών σε σκάφος από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 4 - 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
 

TAGS: Λιμενικό Γαύδος αλλοδαποί
