Σία Κοσιώνη στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε σήμερα το τελευταίο της τηλεοπτικό δελτίο για τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας έτσι μια εμβληματική πορεία, 20 ετών στον σταθμό.

«Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δε σας πως μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές δύστροπες για τη χώρας μας και τον κόσμο ολόκληρο. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δε θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανιδείν», ήταν το μήνυμα της προς το τηλεοπτικό κοινό.

Η Σία Κοσιώνη, εντάχθηκε στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΣΚΑΪ το 2006. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Πηγή: skai.gr

