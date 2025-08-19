Σοβαρό περιστατικό ανατροπής βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.