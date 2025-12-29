Επτά ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη με τις έρευνες των αρχών και των εθελοντών να συνεχίζονται ασταμάτητα χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόϊα με το αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες κ.ά. προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνιση του δηλώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία την επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr στο μικροσκόπιο των ειδικών υπηρεσιών της Αστυνομίας βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπάρχει σε αυτό κάποιο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες και να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται εντατικά με δυνάμεις της Αστυνομίας με εκπαιδευμένο σκύλο, της Πυροσβεστικής επίσης με την συμμετοχή εκπαιδευμένου σκύλου και drones, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλοί εθελοντές.

Στις έρευνες από την πρώτη στιγμή συμμετέχει και πολυμελές κλιμάκιο του ΟΦΚΑΘ με drone, που χτενίζει την περιοχή μέχρι τα σύνορα με την Βουλγαρία.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο επικεφαλής του, Χρήστος Ράμος «ψάχνουμε παντού αλλά δεν έχουμε βρει κανένα ίχνος του ακόμα».

«Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του και κανένα στοιχείο του» ανέφερε επίσης αξιωματικός της Αστυνομίας, ενώ πρόσθεσε ότι τόσο ένα εξάρτημα αυτοκινήτου όσο και ένα αυτοκίνητο που εντοπίστηκαν στο Μπέλες, δεν έχουν καμία σχέση με το όχημα που φέρεται να οδηγούσε ο 45χρονος την ημέρα της εξαφάνισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.