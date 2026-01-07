Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Σερρών η υπόθεση του θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Τον ανήλικο εντόπισε η οικογένειά του, αφού τον αναζητούσαν για ώρες. Άμεσα κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, λίγες ώρες νωρίτερα, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι γονείς του 16χρονου φέρονται τοξικοεξαρτημένοι, με τον πατέρα μάλιστα να φεύγει από τη ζωή την περασμένη χρονιά λόγω χρήσης ουσιών.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, παρουσιάζοντας παραβατική συμπεριφορά.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν θα προκύψουν και άλλες ευθύνες.

Φέρεται πως η αφορμή του καβγά ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στον 16χρονο, σχετικά με κοπέλα που επρόκειτο να ξεκινήσει σχέση με το θύμα. «Αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του ανήλικου δράστη.

Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου. Σήμερα ο δράστης θα οδηγηθεί στον ανακριτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

