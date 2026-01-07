Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ιωάννης, Γιάννης, Τζαννής, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ζαννέττος, Ζαν, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Ζαννέττα, Ζανέτ

Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης



Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:41 και δύση ήλιου στις 17:21.

Σελήνη 19.1 ημερών.

Πηγή: skai.gr

