Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 7 Ιανουαρίου - Σε ποιους ευχόμαστε «χρόνια πολλά»

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:41 και δύση ήλιου στις 17:21  

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ιωάννης, Γιάννης, Τζαννής, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ζαννέττος, Ζαν, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Ζαννέττα, Ζανέτ
  • Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης 
     

Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:41 και δύση ήλιου στις 17:21.
Σελήνη 19.1 ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark