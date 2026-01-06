Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Τόνιας Καζιάνη, γνωστής ηθοποιού με σημαντική παρουσία στο θέατρο, αλλά και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

«Η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας. «Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας» έγραψε ο ηθοποιός.

Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώνονται τη δεκαετία του ’70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

Το 1972 έπαιξε στον «Μάγκα με το τρίκυκλο» ενώ το 1977 στην ταινία «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται».

