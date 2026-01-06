Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται μετά την ομολογία του το 16χρονο αγόρι που φέρεται ως δράστης του θανάσιμου ξυλοδαρμού χθες βράδυ ενός 17χρονου.

Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίζεται και κατά της μητέρας του.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο ανήλικος καθ' ομολογίαν δράστης ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο, με αφορμή ένα μήνυμα που είχε στείλει το θύμα στην κοπέλα με την οποία έχει σχέση.

Πώς έγινε η τραγωδία

Όλα συνέβησαν χθες μετά τις 9.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών, ενώ ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και - συνοδευόμενος από έναν φίλο του - φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα, ο 17χρονος ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου έμενε, αντί να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής.

Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα - μάλιστα - που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου- αρχικώς ως υπόπτου.

Παραβατικός ο ανήλικος δράστης

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης.

Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου.

Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων και αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.



Πηγή: skai.gr

