Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το πρωί της περασμένης Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Παρότι οι έρευνες εκτείνονται σε μία αχανή περιοχή, τόσο στην πεδιάδα όσο και στο βουνό, οι ομάδες διάσωσης των αρχών, αλλά και οι εθελοντικές, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να βρουν κανένα ίχνος του 45χρονου διοικητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι καμία κάμερα κλειστού κυκλώματος δεν έχει καταγράψει τις κινήσεις του 45χρονου, ενώ ούτε κάποια μαρτυρία έχει ρίξει φως σχετικά με το δρομολόγιο που ακολούθησε φεύγοντας από το σπίτι του.

Στις έρευνες συμμετέχει η ΕΜΑΚ αλλά και εθελοντικές ομάδες, με πάνω από 60 άτομα να βρίσκονται επί ποδός, χρησιμοποιώντας και drone στην επιχείρηση.

Πηγή: Voria.gr

