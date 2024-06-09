Τις εξετάσεις τους στα μαθήματα Προσανατολισμού, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν, ως συνήθως, προς τα τέλη Ιουνίου.

Συνέχεια εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Όσον αφορά στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ειδικότητας από την ερχόμενη Τρίτη 11 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές.

Τέλος, την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα εξεταστούν στα μαθήματα: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους την επόμενη Δευτέρα, στις 17 Ιουνίου.

Ειδικά Μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία - Τέλος εξετάσεων στα λύκεια

Την ερχόμενη Παρασκευή 14 Ιουνίου, θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι της τρέχουσας σχολικής χρονιάς για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων της επικράτειας.

Επιπλέον, η ίδια ημέρα έχει οριστεί ως η τελευταία ημέρα διεξαγωγής προαγωγικών εξετάσεων για την Α' και Β' λυκείου.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.