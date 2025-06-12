Σέρρες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Παραλίμνι

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλίμνι Σερρών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο σημείο της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

