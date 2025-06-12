Λογαριασμός
Σέρρες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Παραλίμνι

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Παραλίμνι κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα - Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

Πυροσβεστικό

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλίμνι Σερρών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο σημείο της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

