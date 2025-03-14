Μια οικογένεια στο Νέο Σκοπό Σερρών, παράγει, δημιουργεί και επιμένει και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα έπνευσης.

Το «΄Οπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφθηκε την Ελισάβετ και τον Παναγιώτη οι οποία μαζί με τα τρία παιδιά τους, μας υπενθυμίζουν πως η Ελλάδα διαθέτει ικανούς, νέους ανθρώπους που αγαπούν και στηρίζουν τον τόπο τους.

Στην αποθήκη του σπιτιού της, η Ελισάβετ έχει στήσει την επιχείρησή της με βιώσιμα και zero waste προϊόντα τα μάλιστα έχουν βραβευθεί.

Δείτε το βίντεο:

Υφάσματα και ρούχα που θα κατέληγαν στον κάδο απορριμμάτων, αποκτούν στα χέρια της νέας χρήσης και ζωής.

Ο Παναγιώτης ασχολείται με τη γη και νιώθει περήφανος που δημιουργεί, που παράγει. Όπως εξομολογούνται, η ζωή είναι δύσκολη για μία τρίτη οικογένεια σε έναν μικρό τόπο και μάλιστα χωρίς στήριξη από την Πολιτεία.

Πηγή: skai.gr

