Μια οικογένεια στο Νέο Σκοπό Σερρών, παράγει, δημιουργεί και επιμένει και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα έπνευσης.
Το «΄Οπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφθηκε την Ελισάβετ και τον Παναγιώτη οι οποία μαζί με τα τρία παιδιά τους, μας υπενθυμίζουν πως η Ελλάδα διαθέτει ικανούς, νέους ανθρώπους που αγαπούν και στηρίζουν τον τόπο τους.
Στην αποθήκη του σπιτιού της, η Ελισάβετ έχει στήσει την επιχείρησή της με βιώσιμα και zero waste προϊόντα τα μάλιστα έχουν βραβευθεί.
Δείτε το βίντεο:
Υφάσματα και ρούχα που θα κατέληγαν στον κάδο απορριμμάτων, αποκτούν στα χέρια της νέας χρήσης και ζωής.
Ο Παναγιώτης ασχολείται με τη γη και νιώθει περήφανος που δημιουργεί, που παράγει. Όπως εξομολογούνται, η ζωή είναι δύσκολη για μία τρίτη οικογένεια σε έναν μικρό τόπο και μάλιστα χωρίς στήριξη από την Πολιτεία.
