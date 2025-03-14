Λογαριασμός
Μια οικογένεια που δημιουργεί, επιμένει και εμπνέει στον Νέο Σκοπό Σερρών

Η Ελισάβετ ο Παναγιώτης και τα 3 τους παιδιά, αποτελούν παράδειγμα και υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα διαθέτει νέους που θέλουν να μείνουν στα χωριά τους

Οικογένεια

Μια οικογένεια στο Νέο Σκοπό Σερρών, παράγει, δημιουργεί και επιμένει και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα έπνευσης.

Το «΄Οπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφθηκε την Ελισάβετ και τον Παναγιώτη  οι οποία μαζί με τα τρία παιδιά τους, μας υπενθυμίζουν πως η Ελλάδα διαθέτει ικανούς, νέους ανθρώπους που αγαπούν και στηρίζουν τον τόπο τους.

Στην αποθήκη του σπιτιού της, η Ελισάβετ έχει στήσει την επιχείρησή της με βιώσιμα και zero waste προϊόντα τα μάλιστα έχουν βραβευθεί.

Υφάσματα και ρούχα που θα κατέληγαν στον κάδο απορριμμάτων, αποκτούν στα χέρια της νέας χρήσης και ζωής.

Ο Παναγιώτης ασχολείται με τη γη και νιώθει περήφανος που δημιουργεί, που παράγει. Όπως εξομολογούνται, η ζωή είναι δύσκολη για μία τρίτη οικογένεια σε έναν μικρό τόπο και μάλιστα χωρίς στήριξη από την Πολιτεία.

Πηγή: skai.gr

