Ενα απίστευτο περιστατικό έγινε χθες στις 7.30 το πρωί σε αστικό λεωφορείο που μετάφερε μαθητές στην Αιτωλοακαρνανία.
Ενας 26χρονος επιδειξίας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές στο Γυμνάσιου Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας και άρχισε να τους παρενοχλεί.
Αρχικά, σύμφωνα με το tempo24, ο νεαρός άρχισε να παρενοχλεί 14χρονη μαθήτρια, ενώ κάποια στιγμή κατέβασε το παντελόνι του μένοντας γυμνός.
Σοκαρισμένοι η 14χρονη και οι συμμαθητές της κατέβηκαν και μπήκαν γρήγορα στο προαύλιο του σχολείου, όπου τους ακολούθησε και ο νεαρός επιδειξίας, συνεχίζοντας να τους παρενοχλεί.
Η διευθύντρα του γυμνασίου ενημερώθηκε και ειδοποίησε την Αστυνομία που έφθασε αμέσως και τον συνέλαβε.
Παράλληλα αναζητείται και ο οδηγός του λεωφορείου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για την έκθεση ανηλίκων.
