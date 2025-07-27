Εννέα κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα προϊόντα όπως ηλεκτρονικά ρολόγια, θήκες κινητών και καλώδια φόρτισης, συνολικής αξίας 2.350 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, κατάφεραν να κλέψουν από κατάστημα που διέρρηξαν δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στις Σέρρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ανήλικου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχο του.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.