«Αισθάνθηκα μια σκοτοδίνη και κατέρρευσα», κατά τη διάρκεια του συντονισμού της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που πλήττει το νησί, ανέφερε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης.

Ο κ. Χαρχαλάκης έκανε γνωστό πως το περιστατικό συνέβη την ώρα που βρισκόταν στο ΕΣΚΕΔΙΚ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Πυροσβεστικής.

Όπως σημείωσε κρίσιμη υπήρξε η παρέμβαση του Υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος, ευρισκόμενος δίπλα του, κατάφερε να τον συγκρατήσει προτού χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Ο δήμαρχος διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα τηλέφωνα και τα μηνύματά σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα απαντήσω», ανέφερε στην ανάρτησή του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και προς όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό του την ώρα του επεισοδίου.

«Επί του παρόντος, αυτά», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

