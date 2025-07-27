Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα – Ο χάρτης πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας

Συγκεκριμένα, για αύριο Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για συνολικά 6 περιφέρειες της χώρας

φωτιά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο 28 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Συγκεκριμένα, για αύριο Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιές Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πολιτική Προστασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark