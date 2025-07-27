Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο 28 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, για αύριο Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
- Περιφέρεια Κρήτης
- «Αισθάνθηκα μια σκοτοδίνη και κατέρρευσα» εν μέσω του συντονισμού για τη φωτιά - Η ανάρτησή του δημάρχου Κυθήρων
- Καταγγελία για «φακελάκι» και απειλές σε βάρος ασθενούς σε νοσοκομείο - Η ανάρτηση Γεωργιάδη
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από θαλάσσιες περιοχές μια ηλικιωμένη γυναίκα και ένας 68χρονος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.