Σέρρες: 15χρονες χτύπησαν συμμαθήτριά τους - Ανέβασαν το βίντεο με τον ξυλοδαρμό στο Instagram

Η εισαγγελέας Σερρών θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης 

Ένα νέο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε αυλή σχολείου της πόλης των Σερρών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών πρωταγωνίστριες ήταν δύο μαθήτριες 15 ετών, όταν την ώρα του διαλλείματος η μία από αυτές χτύπησε μία άλλη συμμαθήτριά τους, με την δεύτερη να βιντεοσκοπεί την σκηνή και να την ανεβάζει στο Instagram.

Οι δύο μαθήτριες συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφέθηκαν ελεύθερες και η εισαγγελέας Σερρών θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τις δύο μαθήτριες αλλά και τους γονείς τους.

Πηγή: ΕΡΤ

