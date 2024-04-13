Σέρρες: 15χρονες χτύπησαν συμμαθήτριά τους - Ανέβασαν το βίντεο με τον ξυλοδαρμό στο Instagram

Ένα νέο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε αυλή σχολείου της πόλης των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών πρωταγωνίστριες ήταν δύο μαθήτριες 15 ετών, όταν την ώρα του διαλλείματος η μία από αυτές χτύπησε μία άλλη συμμαθήτριά τους, με την δεύτερη να βιντεοσκοπεί την σκηνή και να την ανεβάζει στο Instagram.

Οι δύο μαθήτριες συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφέθηκαν ελεύθερες και η εισαγγελέας Σερρών θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τις δύο μαθήτριες αλλά και τους γονείς τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.