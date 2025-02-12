Σεπόλια: Συνελήφθη φύλακας σιδηροδρομικής διάβασης επειδή δεν κατέβασε τις μπάρες – Κινδύνευσε οδηγός δικύκλου

Φύλακας εταιρείας σεκιούριτι, υπεύθυνος για τη σιδηροδρομική διάβαση στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Σεπολίων, συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία οδηγού ότι δεν κατέβασε ως όφειλε τις προστατευτικές μπάρες την ώρα που περνούσε αμαξοστοιχία, με συνέπεια ο τελευταίος να κινδυνεύσει με παράσυρση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν οδηγός δίκυκλου -όπως ο ίδιος κατήγγειλε με τηλεφώνημα στην Τροχαία λίγη ώρα αργότερα- προσπάθησε να περάσει τη διάβαση, την ώρα που οι μπάρες ήταν ανεβασμένες, ενώ εκείνη την ώρα διερχόταν το τρένο, με μεγάλο κίνδυνο να συγκρουστούν.

Ευτυχώς, ο οδηγός, ετών 49, δεν τραυματίστηκε.

Μετά το συμβάν ο φύλακας συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.