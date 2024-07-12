Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, στην Πελοπόννησο.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Πάτρας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χαλανδρίτσας και 23 χιλιόμετρα δυτικά των Καλαβρύτων. Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 26 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

