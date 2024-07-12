Θρήνος και αβάσταχτος πόνος για οικογένεια από την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, για την απώλεια του αγοριού τους, μόλις ενός μηνός.

Το βρέφος διεκομίσθη το απόγευμα της Πέμπτης, στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της εικόνας που παρουσίαζε το αγοράκι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου.

Παρά την ολονύχτια και δύσκολη μάχη του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή, 12 Ιουλίου.

Όπως όλα δείχνουν τα αίτια του θανάτου του είναι παθολογικά, ωστόσο θα ακολουθήσει όπως προβλέπεται ιατροδικαστική εξέταση.

