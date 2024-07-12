Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Απάτη «ηλεκτρονικού ψαρέματος» από επιτήδειους

Απάτη «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phishing) καταγγέλθηκε στον ΣΚΑΪ. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα της Attica Bank, δηλώνοντας ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του δυνητικού θύματος «υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας». «Επιβεβαιώστε την ταυτότητά σας. Εάν αγνοήσετε αυτή την ειδοποίηση, θα καταγγείλετε τη σύμβασή σας με την Attica Bank».

«Θα μπλοκάρουμε αμέσως και μόνιμα τον λογαριασμό και την πρόσβασή σας» απειλούν, με στόχο το θύμα να μην έχει χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει πληροφορίες επικοινωνώντας με την πραγματική τράπεζα.

Tι δηλώνει η ίδια η Attica Bank

«Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι προτεραιότητά μας. Ενημερωθείτε για τους ψηφιακούς κινδύνους και πώς να προστατευθείτε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail/viber/sms).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Attica e-banking αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλες ιστοσελίδες από μηχανές αναζήτησης ή e-mails, όταν πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε υπόνοιας απάτης, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Το μήνυμα



Ασφαλίστε το λογαριασμό σας



Αγαπητέ πελάτη!



Επιβεβαιώστε την ταυτότητά σας



Εάν αγνοήσετε αυτή την ειδοποίηση, θα καταγγείλετε τη σύμβασή σας με την Attica Bank.



Θα μπλοκάρουμε αμέσως και μόνιμα τον λογαριασμό και την πρόσβασή σας.



Εξυπηρέτηση πελατών Attica Bank

Πηγή: skai.gr

