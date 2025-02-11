«Ο σεβασμός κερδίζεται και αποδίδεται σε όσους - και μόνο – πραγματικά σέβονται τη Δημοκρατία και τους νόμους» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου με ανάρτησή της στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση εξέδωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα, με την οποία απαντά στη Μαρία Καρυστιανού για τις αιτιάσεις της για τον ορισμό του εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη στην υπόθεση των Τεμπών.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, υπενθυμίζει τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπουν τον ορισμό εφέτη ανακριτή σε εξαιρετικής σημασίας υποθέσεις. Μάλιστα, αναφέρει σειρά μεγάλων υποθέσεων, όπως αυτές της 17 Νοέμβρη, του ΕΛΑ, της Χρυσής Αυγής, αλλά και της Siemens που με απόφαση της Ολομέλειας Εφετών οι ανακρίσεις έφυγαν από το πρωτοδικείο και ανατέθηκαν σε εφέτες ανακριτές.

«Η ρήξη με τους θεσμούς πλήττει καίρια τη δημοκρατία και μάλιστα πενήντα χρόνια μετά την αποκατάστασή της», τονίζει η κυρία Κλάπα.

Αναλυτικά η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στην παραπάνω ανακοίνωση:

«Με ενδιαφέρον διάβασα τη σημερινή ανακοίνωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κας. Ιωάννας Κλάπα, η οποία αναφέρει: Η Δημοκρατία απαιτεί σεβασμό στους θεσμούς.

Έτσι λοιπόν ως ΕΝΕΡΓΟΣ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ πολίτης διερωτώμαι:Σε ποια αληθινή Δημοκρατία επιτρέπεται να παρεμβαίνει ο επικεφαλής της Εκτελεστικής Εξουσίας στον επικεφαλής της Δικαστικής Εξουσίας και διορισμένο βέβαια από την Κυβέρνηση, όπως έκανε με την επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ισίδωρο Ντογιάκο την 06/03/2023, ζητώντας του να ανατεθεί η υπόθεση των Τεμπών στο υψηλότερο ανακριτικό επίπεδο; Και άρα να αποβληθεί η μέχρι τότε επιληφθείσα κατά τον νόμο Ανακρίτρια;

Δεν αποτελεί αυτό ευθεία παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος και η οποία προεχόντως εγγυάται την ορθή λειτουργία της αληθινής Δημοκρατίας;

Δεν αντιτίθεται στη ρητώς περιγραφόμενη από τον ποινικό νόμο διαδικασία για τον ορισμό Ειδικού Εφέτη Ανακριτή, όπου βέβαια δεν προβλέπεται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή ανακριτή;

Όσοι λοιπόν λειτουργούν κατά παράβαση των νόμων και αγνοούν τις συνταγματικές εγγυήσεις της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, ΑΥΤΟΙ και μόνο καταπατούν τη Δημοκρατία.

Ο σεβασμός κερδίζεται και αποδίδεται σε όσους - και μόνο – πραγματικά σέβονται τη Δημοκρατία και τους νόμους, ανεξάρτητα από τις γνώσεις, την εμπειρία και τη θέση που κατέχουν.

Στην υπόθεση των Τεμπών που έφερε στο φως κάθε πραγματική λοιδορία, προσβολή, καθύβριση και υποτίμηση των δημοκρατικών θεσμών, και ανέδειξε ότι επί δέκα και πλέον χρόνια οι πολίτες της στοιβάζονται σε βαγόνια θανάτου, διότι κάποιοι φρόντισαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ που αφαίμαξαν να τα διοχετεύσουν αλλού και όχι στην ασφάλεια των επιβατών, εμείς δεν παραιτούμαστε!

Πιστοί στη δικαίωση των ψυχών των παιδιών μας και αφοσιωμένοι στη συνταγματική μας υποχρέωση, θα προστατεύουμε τη Δημοκρατία εναντίον οποιουδήποτε λειτουργεί υποκριτικά και στην πράξη την καταλύει».

Πηγή: skai.gr

