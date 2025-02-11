Τις αποφάσεις της Επιτροπής μετά την πολύωρη συνεδρίαση των επιστημόνων ανακοίνωσε ο καθηγητής Παπαζάχος, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν στα νησιά των Κυκλάδων που επηρεάζονται από τους σεισμούς στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό.

Όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής, η Επιτροπή προτείνει:

1)Κλειστά σχολεία έως και την Παρασκευή σε Ανάφη, Ίο, Αμοργό και Σαντορίνη

2)Όχι συναθροίσεις πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους

3)Όχι σε διαδρομές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και συγκεκριμένα, όχι στη χρήση των τεσσάρων λιμανιών της καλντέρας

4)Προσοχή στα επικίνδυνα αντικείμενα μέσα στα σπίτια

5)Οι έλεχγοι των μηχανικών στα κτίρια δεν έχουν δείξει κάτι

6)Νέα συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής για επαναξιολόγηση των δεδομένων το Σάββατο

Ο κ. Παπαζάχος προχώρησε σε δήλωση μετά τη λήξη της συνεδρίασης των δύο μόνιμων επιστημονικών επιτροπών του ΟΑΣΠ, που ασχολούνται με τα θέματα της σεισμικής επικινδυνότητας και της μείωσης του σεισμικού κινδύνου, καθώς και τα θέματα του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου, με κύριο θέμα την πρόσφατη σεισμική έξαρση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Όπως είπε, η δραστηριότητα αυτή συμβαίνει σε ρήγματα με διεύθυνση νοτιοδυτική-βορειοανατολική στην περιοχή της Ανύδρου και τις τελευταίες μέρες εμφάνισε μια μικρή μετατόπιση προς την περιοχή της Αμοργού, κάτι που είναι αρκετά συνηθισμένο μιας κι έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες να έχουμε μετακίνηση δραστηριότητας κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Ανύδρου, αλλά και παλινδρομήσεις χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. «Δεν είναι ανησυχητικό ότι κάτοικοι σε διαφορετικά νησιά αισθάνονται με διαφορετικό τρόπο τους σεισμούς, μιας και τόσο η απόσταση όσο και ο τρόπος που γίνονται οι σεισμοί επηρεάζει το πόσο κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτές τις σεισμικές δονήσεις», επισήμανε.

Ακόμη τόνισε, ότι πέρα από αυτή τη δραστηριότητα, η σεισμοηφαιστειακή διέγερση στο εσωτερικό της καλδέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας στα τέλη Ιανουαρίου.

«Πέρα από τα φαινόμενα αυτά, οι Επιτροπές θα ήθελαν να επισημάνουν στους κατοίκους ότι θα πρέπει να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή και αναφέρομαι στα κυριότερα από αυτά όπως είναι η αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων, η επιλογή ασφαλών διαδρομών κατά τη μετακίνησή τους στα νησιά, ιδίως η αποφυγή περιοχών με έντονο κατολισθητικό κίνδυνο, ειδικά για τη Σαντορίνη η αποφυγή χρήσης των τεσσάρων λιμανιών της Καλδέρας στα οποία αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος, και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή όπως η μείωση της επικινδυνότητας μέσα στα σπίτια, να μην έχουν επικρεμμάμενα αντικείμενα κ.ο.κ», σημείωσε.

Επιπλέον τόνισε ότι όπως είναι γνωστό, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στα τέσσερα νησιά, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Ανάφη, στην Ίο και στην Αμοργό μέχρι και την Παρασκευή ενώ υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τις ενημερώσεις που είχαν από τους μηχανικούς στην Επιτροπή, το σύνολο των δημοσίων κτιρίων που έχουν εκτεθεί μέχρι τώρα έχουν εμφανίσει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:

«Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, στην περιοχή της Άνυδρου έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα περισσότεροι από 1.100 σεισμοί από την 1η Φεβρουαρίου, με μέγεθος πάνω από 3 με μέγιστο αριθμό 5,3 και η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση της σεισμικής δραστηριότητας των επικέντρων προς την Αμοργό τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτό είναι συνηθισμένο, τόνισε. «Επίσης, δεν είναι ανησυχητικό ότι οι κάτοικοι στα διαφορετικά νησιά αισθάνονται με διαφορετικό τρόπο τους σεισμούς, μια και τόσο η απόσταση όσο και ο τρόπος που γίνονται σεισμοί επηρεάζει το πόσο κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτές τις σεισμικές δονήσεις», πρόσθεσε.

Η σεισμοηφαιστειακή διέγερση στο εσωτερικό της Kαλντέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Πέρα από τα φαινόμενα αυτά, οι επιτροπές θα ήθελαν να επισημάνουν στους κατοίκους ότι πρέπει να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή, όπως είναι η αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων, η επιλογή ασφαλών διαδρομών κατά τη μετακίνησή τους στα νησιά, η αποφυγή περιοχών με έντονο καθοριστικό κίνδυνο. Ειδικά για την Σαντορίνη, η αποφυγή χρήσης των τεσσάρων λιμανιών της Καλντέρας, στα οποία αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Στα τέσσερα νησιά, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Ανάφη, στη Χίο και στην Αμοργό, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή.

Το σύνολο των δημοσίων κτιρίων που έχουν εξετασθεί μέχρι τώρα έχουν εμφανίσει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο προκειμένου να επαναξιολογήσει τα νέα δεδομένα και να εκδώσει το πόρισμα».

Σε επιφυλακή οι επιστήμονες - Τι δηλώνουν

Νέο κύκλο ανησυχίας ανοίγουν οι χθεσινοβραδινοί ισχυροί σεισμοί των 5,3 και 5 Ρίχτερ σε Σαντορίνη και Αμοργό με τους επιστήμονες σήμερα να είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη του φαινομένου.

Αναμένεται η ανακοίνωση για τα μέτρα από την εκ νέου συνεδρίαση ειδικών σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου, ενώ αναμένονται και τα πρώτα δεδομένα από τους σεισμογράφους που ανελκύστηκαν από την περιοχή.

Τα τρία ενδεχόμενα

Όπως ανέφερε ο Κώστα Συνολάκης, Καθηγητής φυσικών καταστροφών: Υπάρχουν τρία διαφορετικά ενδεχόμενα :

Η σμηνοσειρά να τελειώσει και να μην έχουμε τίποτα Η σμηνοσειρά να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο σεισμό Η σμηνοσειρά να οδηγήσει σε μία μικρή έκρηξη του ηφαιστείου στη Νέα Καμμένη ή στο Κολούμπο, δηλαδή να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε δει τα τελευταία 100 χρόνια (Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν γίνει τρεις μικρές εκρήξεις στη Σαντορίνη, το 1925-1926, το 1939-1941 και το 1950 και χωρίς θύματα)

Και προσθέτει: «Λέγανε ότι πάμε καλύτερα, ότι είμαστε αισιόδοξοι κλπ. Αυτό είναι λάθος γιατί δεν μπορείς με στοιχεία μίας ημέρας να πεις ότι πηγαίνεις καλύτερα, όπως συνέβη και με τη covid-19».

Δεν έχει γίνει ο κύριος σεισμός

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους ο χθεσινός σεισμός που ήταν ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα, δεν φαίνεται - με τα έως τώρα δεδομένα - να είναι ο κύριος.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Καραστάθης, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: «Για να πούμε κάποιον σεισμό κύριο θα πρέπει να απέχει από τους υπόλοιπους ως προς το μέγεθος αρκετά και, όχι μόνο αυτό, αλλά να συνοδεύεται και από μία χαρακτηριστική ακολουθία, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μετασεισμική ακολουθία».

Και συνεχίζει: «Είμαστε στην ίδια κατάσταση, στην ίδια μορφή σεισμικότητας. Έχει σταθεροποιηθεί σε αυτή τη μορφή αλλά έχουμε πάντα αυτήν την επιφύλαξη, ότι δηλαδή ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγαλύτερου σεισμού».

Χαρακτηριστικό για την εξέλιξη του φαινομένου είναι ότι μέσα σε 2 ώρες, μεταξύ 7 και 9 το πρωί έλαβαν χώρα 8 σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπανικολάου, Ομότιμο καθηγητή Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του ΕΚΠΑ: «Για 2-5 μέρες βλέπουμε μία φαινομενική ύφεση, η οποία μετά καλύπτεται από έναν μεγαλύτερο σεισμό, όπως έγινε και με τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ. Από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ μεσολάβησαν μερικές μέρες και κάποιοι φαντάστηκαν ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μικραίνουμε στο μέγεθος και βλέπετε ότι επανήλθε το πράγμα.

Το ερώτημα είναι τώρα: Εφόσον έχουν φτάσει να ενεργοποιούνται ρήγματα και να δίνουν σεισμούς 5,3 Ρίχτερ, εάν θα ωριμάσει περισσότερο η όλη συσσώρευση των τάσεων για να ενεργοποιήσει και το μεγάλο ρήγμα της τάξεως των 6 Ρίχτερ».

Το φαινόμενο μπορεί να διαρκέσει μήνες - Υποψίες αφύπνισης του ηφαιστείου

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο μπορεί να διαρκέσει ακόμα και για μήνες.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Κώστα Συνολάκης τονίζει: «Την προηγούμενη φορά που παρουσιάζονταν σεισμοί μεγέθους από 3 έως το πολύ 4-5 Ρίχτερ μέσα στην καλντέρα αυτό είχε κρατήσει σχεδόν έναν χρόνο. Το ηφαίστειο έχει αρχίσει και μας δίνει ορισμένα συμπτώματα ήδη από τον Αύγουστο, οπότε και άρχισε να φαίνεται ότι υπάρχει μία μετακίνηση. Αν το 2011 είχαμε την υποψία ότι το ηφαίστειο μπορεί να ήταν σε φάση αφύπνισης, το ίδιο συμβαίνει και τώρα».

Στο μεταξύ στη Σαντορίνη η σεισμική δραστηριότητα δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων που σχηματίζουν ουρές στο λιμάνι για να φύγουν.

ΕΚΠΑ για Σαντορίνη - Αμοργό: Πάνω από 14.000 σεισμοί - Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακολουθήσει κύριος σεισμός

Πάνω από 14,000 σεισμούς έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά, από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ, με αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων περίπου 12,000 με μεγέθη Μ≥1.0, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 9 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,100 σεισμοί, με ~240 να έχουν μέγεθος Μ≥2.5, 14 σεισμούς με Μ≥4.0, και 2 σεισμούς με Μ≥4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος M=5.0. Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 10η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 109 σεισμοί, εκ των οποίων 13 με μεγέθη M≥4.0 και 4 με Μ≥4.5. Ο μεγαλύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 20:16:30 UTC και είχε μέγεθος 5.2, ενώ στις 22:37:26 UTC ακολούθησε σεισμός με Μ=5.0.

Οι σεισμοί αυτοί μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσονται στο πλαίσιο σμηνοσειράς που θα συνεχιστεί με αρκετούς σεισμούς παρόμοιων μεγεθών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακολουθήσει κύριος σεισμός. Αν και σε μεγάλο μέρος της η σεισμική δραστηριότητα παραμένει ενεργή σε ένα τμήμα μήκους ~12 km νοτιοδυτικά της Ανύδρου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, τα επίκεντρα των μεγαλύτερων σεισμών εντοπίζονται βορειοανατολικά της Ανύδρου.

Στο μεταξύ από σήμερα, Τρίτη 11/2/25 για την καταγραφή της εδαφικής κίνησης στο κέντρο της σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών, από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ, πραγματοποιούνται:

Εγκατάσταση στην περιοχή του Ακρωτηρίου Κολούμπο ενός (1) νέου μόνιμου γεωδαιτικού σταθμού GPS/GNSS.

Εγκατάσταση στη βραχονησίδα Άνυδρο ενός (1) νέου μόνιμου γεωδαιτικού σταθμού GPS/GNSS (σε συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ).

Επαναμέτρηση του μη-μόνιμου δικτύου 21 σταθμών GPS στη Θήρα-Θηρασιά-Καμένη.

Σημειώνεις πως συνεχής ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, παρέχεται από την Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου στη διεύθυνση https://geophysicslab.geol.uoa.gr/ ενώ συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

