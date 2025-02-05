Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό, στις 9:09 το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 11,2 χιλιόμετρα.

Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το ξεκίνημα της σεισμικής έξαρσης, η οποία έχει προκαλέσει τη μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές.

Πηγή: skai.gr

