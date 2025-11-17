Σεισμός 4,6 ρίχτερ βόρεια της Σκύρου, αισθητός στην Αττική

Οι εκτιμήσεις μιλούν για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 της κλίμακας ρίχτερ.

Το επίκεντρο υπολογίζεται 32 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά της Σκύρου.

Το εστιακό βάθος στα 16,6 χιλιόμετρα.

Έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και κράτησε περίπου δέκα δευτερόλεπτα.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο δίνει από τη μεριά του 4,8 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα.

O σεισμός εντάσσεται στα πλαίσια της σεισμικότητας της περιοχής σύμφωνα με τον καθηγητή, Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός και θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα και πως η περιοχή παρακολουθείται. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος ήταν 4,5 ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

