Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

🚨🇯🇵 Earthquake Japan



A Preliminary Magnitude 6.7 eathquake recently struck off the coast of Honshu, Japan, at a depth of 6.2 miles.



There have been reports of shaking widely felt on land.



No tsunami is expected at this stage.

#earthquake pic.twitter.com/RWGmCSzofC — Chyno News (@ChynoNews) November 9, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

