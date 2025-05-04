Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το δυτικό Τέξας στις 20:47 του Σαββάτου (03/05) τοπική ώρα, (04:47 τα ξημερώματα στην Ελλάδα).

M5.2 earthquake struck Western Texas near Van Horn on May 4, 2025, at 01:47 UTC (20:47 local). Shaking felt across 200+ miles, impacting ~2M people in the US and Mexico. No major damage or injuries reported yet. #sismo pic.twitter.com/EoSsh16NOi May 4, 2025

Αρχικά, ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 6,5 Ρίχτερ, προτού αναθεωρηθεί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό, μόλις 10 χιλιόμετρα και ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα.

🚨🇺🇸 6.5 EARTHQUAKE ROCKS WEST TEXAS



A 6.5 magnitude earthquake just hit west of Pecos, Texas—yeah, Texas can shake, apparently.



The quake was strong enough to be felt from El Paso to Roswell and even up toward Lubbock, lighting up seismographs and group chats.



Source: EMSC pic.twitter.com/0dcpGLTstk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2025

Πολλοί ντόπιοι ανέφεραν ότι η δόνηση διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα.

Παρά την ένταση του σεισμού, δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή ζωτικής σημασίας υποδομές.

