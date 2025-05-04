Λογαριασμός
Πανικός στο «άμαθο» Τέξας από δυνατό σεισμό 5,2 Ρίχτερ - Βίντεο

Αρχικά, ο σεισμός εκτιμήθηκε στα  6,5 Ρίχτερ - Το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό, μόλις 10 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα

texas

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το δυτικό Τέξας στις 20:47 του Σαββάτου (03/05) τοπική ώρα, (04:47 τα ξημερώματα στην Ελλάδα). 

Αρχικά, ο σεισμός εκτιμήθηκε στα  6,5 Ρίχτερ, προτού αναθεωρηθεί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC),  το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό, μόλις 10 χιλιόμετρα και ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. 

Πολλοί ντόπιοι ανέφεραν ότι η δόνηση διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα.

Παρά την ένταση του σεισμού, δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή ζωτικής σημασίας υποδομές. 

