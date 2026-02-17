Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση υποκλοπών.

Νωρίτερα, ο Μαυρίκης είχε πυροβολίσει στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα και στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» μέσα στο σπίτι.

Η μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε περίπου στις 18:40 στην οδό Ήμερου Πεύκου, όταν ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προτού «ταμπουρωθεί» μέσα στην οικία του.

Στο σημείο, εκτός των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, βρέθηκε και ειδικός διαπραγματευτής, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Τελικά λίγο πριν τις 12:30 ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τον περασμένο Μάιο, ο 75χρονος είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή. Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία από Αρεοπαγίτη.

Πηγή: skai.gr

