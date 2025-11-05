Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:16 το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη, με την δόνηση να γίνεται αισθητή και σε Καβάλα και Δράμα.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος ήταν 15,1 χιλιομέτρων και το επίκεντρο 13 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους, με πολλούς να βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους.

Λέκκας: Χρειάζεται προσοχή - Είναι πάνω από το μεγάλο ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας

Χρειάζεται προσοχή, αναφέρει ο καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας για τον σεισμό 4,5 Ρίχτερ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής αναφέρει: «Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους».

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων», σημείωσε.

