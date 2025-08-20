Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πόλη των Χανίων, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 54,8 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

