Φωτιά στην Ηλεία, δυτικά της περιοχής «Πηγάδι»

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Ηλεία, σε αγροτοδασική περιοχή δυτικά του Πηγαδιού.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.