Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα, όταν ένας 21χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Νωρίτερα οι νεαροί είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ-μπαρ της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και κατόπιν, λόγω τραυμάτων στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στη Χειρουργική Κλινική.

Ο 21χρονος φέρει κατάγματα στην κάτω γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

με την υπόθεση να οδηγείται στη Δικαιοσύνη.Οι δύο δράστες συνελήφθησαν, εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ λίγες ώρες αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι

