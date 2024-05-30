Παγκόσμια Ημέρα για Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Με πορτοκαλί χρώμα το κοινοβούλιο

Με πορτοκαλί χρώμα «ντύθηκε» απόψε η πρόσοψη του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας που θεσπίστηκε στις 30 Μαΐου κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Βουλή ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί αυτή η ασθένεια, αλλά και την άρση του φόβου και των προκαταλήψεων στο άκουσμα της ασθένειας.

Η δράση μεταδίδει το μήνυμα My MS Diagnosis που είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας για τα έτη 2024-2025.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί από το 2007, ιδρύθηκε και διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς, για την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε όλο το φάσμα των αναγκών τους.

Υπολογίζεται ότι 2.500.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 500.000 ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πασχόντων, βάσει στατιστικών δεδομένων, υπολογίζεται σε 23.000 άτομα, από τα οποία 11.000 περίπου βρίσκονται στην Αττική.

