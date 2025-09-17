Χανιά: Ένταση και συμπλοκές στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά των Χανίων. Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο, ξεσηκώθηκαν και συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, από τις συμπλοκές υπήρξαν και τραυματισμοί, ενώ μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος αλλά και αστυνομικοί προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αφορμή για τα επεισόδια στην Αγυιά υπήρξε η άφιξη κι άλλων ομάδων μεταναστών, σε έναν χώρο που ήδη είναι ασφυκτικά γεμάτος.

Σημειώνεται πως χτες, Τρίτη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 πως η Κρήτη έχει ήδη αποσυμφορηθεί με 200 άτομα, προσθέτοντας ότι χτες θα αποχωρούσαν άλλοι 500 με 600 μετανάστες, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με όσους εισήλθαν το Σαββατοκύριακο να έχουν φύγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.