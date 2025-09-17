Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, της Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλέως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:08 - Δύση ήλιου: 19:30 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 25.2 ημερών



