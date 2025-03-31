Σεισμόπληκτοι: 30 χρόνια αναμονής για αποζημίωση

Εδώ και δέκα χρόνια έχει παραδοθεί ο νέος οικισμός Πατώματα που θα φιλοξενούσε τους σεισμόπληκτους των χωριών Καλαμίτσι, Καλόχι και Μεσόλακκου από το χτύπημα του Εγκέλαδου το 1995.

Το έργο αν και έχει παραδοθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ δεν έχει δοθεί στους δικαιούχους η δυνατότητα να χτίσουν σπίτια σε έναν οικισμό πρότυπο, καθώς ακόμα δεν έχουν αποπληρωθεί όσοι είχαν χωράφια στην περιοχή που έγινε ο οικισμός μετά την απαλλοτρίωση.

Το συγκλονιστικό είναι πως 30 χρόνια μετά υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν στα κοντέινερ των χωριών.

Πηγή: skai.gr

