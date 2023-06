O σεισμός των 4,8 Ρίχτερ δεν συνδέεται με το γνωστό ρήγμα της Αταλάντης, λένε οι σεισμολόγοι

O σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα στις 15.33 στην περιοχή της Αταλάντης, δεν συνδέεται με το ρήγμα της Αταλάντης, τονίζουν οι σεισμολόγοι.

Με το ρήγμα της Λοκρίδας νότια της Αταλάντης συνδέεται ο σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. «Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης που είχε δώσει μεγάλο σεισμό τον 19ο αιώνα, αλλά προέρχεται από ρήγμα της Λοκρίδας, νότια της Αταλάντης.

Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινόμενου, και στη συνέχεια θα κάνουμε εκτιμήσεις τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

«Η περιοχή έχει βεβαρημένο ιστορικό, που αναφέρεται ουσιαστικά και σε πολύ μεγάλους σεισμούς» υπενθύμισε ο καθηγητής Γεωλογίας. «Η περιοχή δίνει τέτοιους σεισμούς, κι αυτό είναι θετικό. Είναι μέσα στα πλαίσια της κανονικής σεισμικότητας στην περιοχή» εξήγησε.





«Έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό σχετικά σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός σε ευρύτερη περιοχή του ελλαδικού χώρου μέχρι και την Αθήνα, κυρίως στα ψηλά κτήρια». Βεβαίως, πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, στις παρακείμενες περιοχές είχαμε μεγάλες εντάσεις, αλλά από τις πληροφορίες που προκύπτουν δεν έχουμε κάποιες επιπτώσεις.



Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να σταλεί κλιμάκιο του ΟΑΣΠ στην περιοχή.



Ζήτησε από τους κατοίκους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να μην πλησιάζουν τα παλιά σπίτια, αλλά και περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

"Ο σεισμός έγινε σε περιοχή που έως τώρα δεν μας είχε προβληματίσει"

Ο σεισμός έγινε σε μια περιοχή που έως τώρα δεν μας είχε προβληματίσει, δηλώνει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, για τη σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στην Αταλάντη, σε μια πρώτη του εκτίμησή του στο Facebook.

«Ο τρόπος διάρρηξης (πλάγιο κανονική) δείχνει ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗ!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άκης Τσελέντης

«Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη είναι επιπόλαιο να προβώ σε εκτιμήσεις τόσο νωρίς» είπε πάντως.

Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινόμενου, και στη συνέχεια θα κάνουμε εκτιμήσεις τόνισε στον ΣΚΑΪ για το σεισμό στην Αταλάντη ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι ο σημερινός σεισμός δεν έχει άμεση σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης. Η περιοχή στην οποία συνέβη ο σεισμός αυτός γενικά έχει μια ήπια σεισμικότητα και ο σημερινός σεισμός είχε ένα μηχανισμό γένεσης εντελώς διαφορετικό από του ρήγματος της Αταλάντης» είπε στο ERTNEWS και ο κ. Βασίλης Καραστάθης, αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ στα χωριά της Αταλάντης

Επεκτείνεται ο έλεγχος από τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορα χωριά γύρω από την περιοχή που ήταν το επίκεντρο του σεισμού, ανάμεσα στα χωριά Έξαρχος και Καλαπόδι της Αταλάντης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο, όμως, καταγράφονται ρηγματώσεις σε διάφορες παλιές οικοδομές, πτώση σοβάδων και πλακιδίων, ενώ σε μία ώρα περίπου θα βρίσκεται στην περιοχή ομάδα από τον ΟΑΣΠ για να εκτιμήσει την κατάσταση και να καθησυχάσει τους κατοίκους. Αύριο Παρασκευή το πρωί αναμένεται κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αποκατάστασης του Υπουργείου Υποδομών για να εκτιμήσει πιθανές ζημιές σε υποδομές και κτήρια.

Ήδη αυτή την ώρα βρίσκονται στην περιοχή και συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μαζί με μηχανικούς, επιχειρώντας μία πρώτη καταγραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολό της η επιστημονική κοινότητα διαβεβαιώνει τους αρμόδιους στη Λαμία και την Αταλάντη ότι «αυτή η σεισμική ακολουθία δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης» που είναι γνωστό οτι αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο των κατοίκων της περιοχής.

Στην περιοχή μετέβη ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΠ, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δεν σχεδιάζεται μέχρι στιγμής να συγκληθεί η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ.

🔎 Regional instrumental seismicity in Greece. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/IlFjE6h2mw