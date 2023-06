Λέκκας στον ΣΚΑΪ για το σεισμό στην Αταλάντη: Η περιοχή δίνει τέτοιους σεισμούς- Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου

Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινόμενου, και στη συνέχεια θα κάνουμε εκτιμήσεις τόνισε στον ΣΚΑΪ για το σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ στην Αταλάντη ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Η περιοχή έχει βεβαρημένο ιστορικό, που αναφέρεται ουσιαστικά και σε πολύ μεγάλους σεισμούς» υπενθύμισε ο καθηγητής Γεωλογίας. «Η περιοχή δίνει τέτοιους σεισμούς, κι αυτό είναι θετικό. Είναι μέσα στα πλαίσια της κανονικής σεισμικότητας στην περιοχή» εξήγησε.

