Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κρήτη

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 34 χιλιόμετρα

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 34 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.

