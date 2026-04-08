Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε σήμερα, Μ. Τετάρτη η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών που «έφυγε» απο τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Δίπλα στη Θεανώ Φωτίου και την οικογένειά της βρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καθώς και πλήθος συναδέλφων και συνεργατών της: ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας, η υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου.

Σημειώνεται πως θα ακολουθήσει αποτέφρωση στις 4:30 το απόγευμα στη Ριτσώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.